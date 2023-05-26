Москва, 26 мая, 2023, 10:24 — ИА Регнум. По Украине был нанесён комбинированный удар с применением стратегических бомбардировщиков и дронов «Герань». Об этом 26 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

По его информации, по территории Украины был нанесён комбинированный удар, вылет с базы Оленья и Энгельс осуществляли стратегические бомбардировщики Ту-95, также были применены дроны «Герань».

Как передавало ИА Регнум, на Украине прогремела серия мощных взрывов. Взрывы прозвучали в Киеве, Киевской области, Днепропетровске, Харькове, Харьковской области, Кривом Роге. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о четырёх взрывах в Днепре.

Военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинские военные охотятся за ударившей по их опорным пунктам российской огнемётной системой «Солнцепёк».