Брянск, 26 мая, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Три боевых беспилотника атаковали Брянскую область с разницей в 15 минут. Об этом 26 мая сообщает Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Отмечается, что массовой атаке подверглось село Стратива Стародубского района, которое находится в четырёх километрах от границы.

По информации канала, сначала два дрона поочерёдно сбросили в поле неустановленную взрывчатку.

Потом появился аппарат, который нёс заряд от РПГ. Его сбили из стрелкового оружия, а боеприпас утилизировали на месте. Обошлось без пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 мая в Краснодаре произошёл хлопок. В здании, по которому, по предварительной версии, был нанесён удар с беспилотника, располагается клиентский сервис компании МТС. Местные жители сообщили, что после взрыва пострадала вышка сотовой связи. По предварительной информации, в Краснодаре сработала система ПВО.