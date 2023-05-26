Белгород, 26 мая, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского городского округа, который ранее подвергся атаке диверсантов, со стороны Вооружённых сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«С 6:30 утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Слава богу, жертв и пострадавших нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, в Грайвороне повреждены четыре частных домовладения, в магазине выбиты окна, осколками снаряда «посекло один автомобиль». Также сообщается о повреждении газопровода и линии электропередачи.

«В Глотово разрушен нежилой дом, посечён фасад и выбиты окна в здании дома культуры, повреждены ограждения магазина и ближайших построек», — добавил губернатор региона.

Как сообщало ИА Регнум, накануне над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит беспилотник на подлёте к городу. За 24 мая Белгородский район был обстрелян 16 раз. Не менее 500 домов повреждены в результате атаки украинской ДРГ на территорию Белгородской области. В пунктах временного размещения находятся 230 жителей Грайворонского городского округа.

О проникновении диверсионной группы Вооружённых сил Украины в Белгородскую область стало известно днём 22 мая. Ранения получили 13 мирных граждан, погиб житель села Козинка.