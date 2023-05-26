Чебоксары, 26 мая, 2023, 10:12 — ИА Регнум. В Чувашии трёх пропавших девятилетних школьниц обнаружили мертвыми, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Виталий Белоусов/РИА Новости Работа сотрудников МЧС РФ на реке

Отмечается, что инцидент произошёл в селе Шихазаны. Матери школьниц заявили о пропаже дочерей. По их словам, девочки ушли гулять и не вернулись домой.

В ходе поисков тела детей были обнаружены в реке Малый Цивиль.

По предварительным данным, дети решили искупаться во время прогулки и утонули.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Чувашии Олег Николаев попросил руководителей муниципальных образований «усилить внимание» в местах купания, особенно необорудованных, и призвал жителей внимательно относиться к своему здоровью, так как власти не могут «держать около каждого кустика» спасателей.