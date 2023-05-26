Грозный, 26 мая, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Правоохранители задержали трёх членов банды Шамиля Басаева, подозреваемых в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Кадр из видео Задержание

В Главном следственном управлении Следственного комитета Росси по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности около села Улус-Керт Шатойского района Чечни объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а четырём военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что сотрудниками оперативных служб были задержаны три члена банды Басаева, являющиеся жителями Кабардино-Балкарской Республики, — Анзор Батыров, Таймураз Накусов и Асланбек Казанчев — по подозрению в совершении вооружённого мятежа, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

«В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают роль и конкретные действия данных лиц в ходе произошедшего нападения, а также проверяют их причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Расследование уголовного дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Карачаево-Черкесии принимавшего участие в убийстве 15 российских военных около станицы Червленная в Чечне в 1999 году бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим, 1981 года рождения, в отношении которого сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики.

4 октября 1999 года боевики Басаева и Хаттаба из засады напали на колонну военнослужащих 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского полка. В результате этого были убиты 15 военнослужащих и ранены ещё 28. Кроме того, бандитам удалось подорвать танк и БМП.