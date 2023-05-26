Донецк, 26 мая, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Город Артёмовск временно включен в зону ответственности администрации Шахтерска — указ врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Как передавало ИА Регнум, Артёмовск был освобождён после продолжительных боёв 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в операции.

25 мая советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин предположил, что ВСУ, вероятно, попробуют отбить Артёмовск. Сейчас и весь город, и все дороги рядом с ним контролируются российской артиллерией и авиацией, отметил он.