Энергодар, Запорожская область, 26 мая, 2023, 09:39 — ИА Регнум. В Энергодаре Запорожской области силовики предотвратили громкий теракт, сообщил 26 мая глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По предварительным данным, теракт готовился Киевом в отношении журналиста одного из федеральных СМИ.

В настоящее время ведутся следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях.

Задержанные украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины, по заданию которой им предстояло совершить террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС.