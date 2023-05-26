Новороссийск, Краснодарский край, 26 мая, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Почетный гость III Открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая земля» в Новороссийске, заслуженный артист РФ Борис Галкин в беседе с aif.ru раскритиковал своего коллегу — латвийского актера Ивара Калныньша за антироссийские высказывания и даже поставил под сомнение востребованность таких актеров на Западе. «Они забывают, что в Америке они бы не снимались — они никому не нужны там», — подчеркнул Борис Галкин.

Василий Иванов, ИА REGNUM Борис Галкин

Высказывания Калныньша о том, что в СССР на нём зарабатывали миллионы Борис Галкин поднял на мех, напомнив, что именно советским и российским фильмам латышский актёр обязан всем, что у него есть, а том числе — популярности и востребованности.

Вспоминая о своих впечатлениях от общения с Иваром Калныньшем, Борис Галкин отметил, что на кинофестивалях он казался воспитанным человеком с хорошими манерами. В то же время, по словам Галкина, латвийский актёр никогда не выражал особой приверженности к России, дистанцировался от идеологических моментов. То, что Калныньш стал жизненно непримиримым к сегодняшней ситуации, это его личное дело, отметил артист. «Господь с ним, если он так думает», — резюмировал Борис Галкин и намекнул на меркантильность некоторых латышских артистов.

Ивар Калныньш стал известен благодаря фильмам «Театр», «Сильва» и «Не стреляйте в белых лебедей». В середине марта 2023 года он заявил, что СССР ему недоплатил и должен много денег за его работу. Ситуацию на странице «Народного фронта» на YouTube прокомментировал эксперт в области стратегических коммуникаций Трофим Татаренков: «Уроженец Прибалтики не первый раз пытается кидать предъявы нашей стране. Нарисовался ещё один человек, на котором, якобы, держался СССР. На самом деле он сам не верит в то, что говорит. Актёр просто пытается быть в струе, а это ещё позорнее. Где бы он был, если бы не советская театральная школа, наши великие педагоги и режиссёры, Рижская киностудия? Сейчас в Прибалтике остались 3,5 калеки. Мы не сможем назвать ни одного современного прибалтийского фильма».

Советский и российский актер, режиссер, телеведущий Борис Галкин родился 19 сентября 1947 года в Ленинграде. Широкую известность ему принёс один из первых советских боевиков «В зоне особого внимания» (1977). За роль в картине он был удостоен серебряной медали имени Довженко и премии Ленинского комсомола. Среди наиболее известных фильмов с участием Галкина — «Капитан Соври-голова» (1980), «Ожидание полковника Шалыгина"(1981), «Подросток» (1983), «Обвиняется свадьба» (1986), «Зеркало для героя» (1987), «Смиренное кладбище» (1989).

Как сообщало ИА Регнум, всего 9 лет назад, в 2013 году Ивар Калныньш также давал интервью на тему России, где неоднократно заявлял, что не хочет и не может ругать нашу страну: «В России у меня друзья, работа, с этой страной связана масса дорогих мне воспоминаний. А значит, неважно, какие именно гимны поем, — цвет клавиш на пианино от этого не меняется!». Но уже в июле 2022 года Калныньш заявил, что не будет сниматься в российском кино, и что с начала специальной военной операции России на Украине российские проекты перестали быть для него значимыми. Примерно в то де время российский журналист Михаил Шахназаров публично известил, что прекращает дружбу с Калныньшем.