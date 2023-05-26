Донецк, 26 мая, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ города Донецка было повреждено здание Научно-исследовательского института (НИИ), погиб один человек. Об этом 26 мая написал в своём Telegram-канале глава администрации г. Донецка Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«По предварительной информации в результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб», — написал он, добавив, что информация уточняется.

Ранее он сообщил о том, что ВСУ выпустили по мирным кварталам Калининского района Донецка 6 ракет из реактивной системы залпового огня.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев допустил затягивание конфликта на Украине на десятилетия. По его словам, пока на Украине будет такая власть снова всё повторится, поэтому нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве.

Она предположил, как в скором времени может исчезнуть Украина. По мнению Медведева, таких путей три.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что взорвана дамба Карловского водохранилища, через которую на донецком направлении шло снабжение ВСУ.