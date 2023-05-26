Москва, 26 мая, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Дочь подвергшегося преследованиям со стороны властей Украины писателя Яна Таксюра певица Мария Трандафилова рассказала ИА Регнум, что с её отцом всё хорошо.

Кадр из видео Ян Таксюр

По словам проживающей и выступающей в Киеве женщины, она очень волновалась и ждала, когда отец сможет выйти с ней на связь.

«Отец вышел на связь и сказал, что всё хорошо, что он в России», — сказала она.

Мария до последнего отказывалась комментировать ситуацию, поскольку боялась форс-мажора. Но когда ей отзвонился сам писатель, прибыв в Россию, то она связалась с ИА Регнум и сказала, что «наконец-то поставлена точка».

Напомним, Таксюр, которого преследовали киевские спецслужбы за критику политики Киева и симпатию к РФ, обвинив в госизмене, накануне прибыл в Россию.

Он был в украинской тюрьме и освободился в 2022 году. Писатель рассказал, что заключение стало для него «серьёзным испытанием», а сейчас он испытывает радостное чувство свободы.