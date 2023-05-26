Москва, 26 мая, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным успешными. Об этом сообщило РИА Новости.

Официальное интернет-представительство президента России Милорад Додик

23 мая в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

«Разговор был очень успешным», — приводит агентство слова Додика.

Он добавил, что в ходе переговоров лидеры обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в отношениях сторон, а также о региональной и глобальной актуальной повестке.

«Ещё раз подтвердилось дружеское отношение Владимира Путина и России по отношению к Республике Сербской. Мы вновь подтвердили, что мы надёжные партнёры, и свидетельство тому — все наши встречи», — уточнил он, добавив, что благодарен России за поддержку, которая оказывается Республике Сербской.

Как передавало ИА Регнум, президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что руководство республики рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях.

Додик на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Россия, которая упорно требовала получения гарантий безопасности, была в итоге вынуждена начать спецоперацию на Украине. Додик пожелал скорейшего окончания конфликта на Украине.

Путин поблагодарил Республику Сербскую за нейтральную позицию по Украине. В ходе встречи с Додиком Путин также отметил, что отношения двух стран успешно развиваются. По словам президента, товарооборот между двумя государствами пока небольшой, но есть тенденция к его увеличению.