Ханой, 26 мая, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европа сошла с ума, западные страны постоянно накаляют и подогревают своими решениями обстановку, в то время как Соединённые Штаты руководствуются прагматическими интересами и пытаются «изничтожить многовекового врага» в лице России.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Европа сошла с ума. США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага. Что касается Европы, то для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку», — заявил он журналистам во время визита во Вьетнам.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев допустил затягивание конфликта на Украине на десятилетия. По его словам, пока на Украине будет такая власть, снова всё повторится, поэтому нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве.

Она предположила, как в скором времени может исчезнуть Украина. По мнению Медведева, таких путей три.

21 мая Медведев прибыл с рабочим визитом в столицу Вьетнама. Он обсудил с представителями руководства Вьетнама ситуацию вокруг Украины и вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Замглавы департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Евгений Дридзе ранее сообщил о планах расширить экономические связи с Ханоем. Он отметил, что пока в этом не удалось добиться особенных успехов.