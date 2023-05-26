Краснодар, 26 мая, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Сообщения о падении неизвестных обломков на машину в Краснодаре не соответствуют действительности, сообщили 26 мая в оперативном штабе Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне Краснодара на улице Героя Яцкова.

«Это ложная информация. На видео, которое сняли в этом микрорайоне несколько минут назад, видно, что это не так», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что автомобиль после ДТП и стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали верёвкой после аварии.

Как сообщало ИА Регнум, власти Краснодара, где, по многочисленным сообщениям жителей, дроны атаковали город и произошло минимум два взрыва, заявили, что на улице Морской 54/2 раздался хлопок.

Очевидцы распространяют в соцсетях видео летающих в небе над городом беспилотников. Местные жители рассказали минимум о двух прогремевших взрывах, перед которыми люди слышали и видели в небе дроны.