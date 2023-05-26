Ханой, 26 мая, 2023, 08:46 — ИА Регнум. В сложные для государства времена приличный человек должен жить в своей стране и следовать условиям. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе состоявшегося визита во Вьетнам.

ИА REGNUM Россия

«Невозможно не учитывать условия, в которых вы живёте. Не считаю, что людей с другими взглядами нужно прибивать к кресту. Но в сложные для страны времена, если ты приличный человек, ты должен жить в стране и следовать условиям, в которых ты живёшь», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая заместитель председателя Совета безопасности России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в столицу Вьетнама. Он обсудил с представителями руководства Вьетнама ситуацию вокруг Украины и вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ранее Медведев заявил, что предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества, пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал. Также он высказал мнение, что таких лиц необходимо отрезать от возможностей возвращения в Россию, а так же от всех источников дохода в стране.

Государственный деятель также отметил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу действующей власти. Он предположил, что конфликт на Украине сохранится надолго.