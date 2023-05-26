Курск, 26 мая, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе необходимо предоставить право на использование оружия для членов подразделений территориальной обороны. Об этом 26 мая сообщило mk.ru.

Донат Сорокин/ТАСС Нарукавная повязка «Народный дружинник»

По его словам, в некоторых случаях участникам территориальной обороны может пригодиться оружие, при этом оно должно храниться в установленном законом виде и выдаваться только для обслуживания, для проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости его использования при введении военного положения или проведении режима контртеррористической операции.

Старовойт добавил, что все участники народной дружины должны быть экипированы, они должны пройти курсы использования тактических приёмов и автоматического оружия.

Отмечается, что сейчас формирования территориальной обороны каждый день проводят стрельбы на полигонах Минобороны и Росгвардии.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тысяч человек. По его словам, рассматриваются соответствующие законодательству варианты для их вооружения. Гладков уточнил, что отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года и уже являются боеспособными единицами.

22 мая диверсанты ВСУ атаковали Грайворонский район Белгородской области. В регионе был введён режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.