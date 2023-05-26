Ханой, 26 мая, 2023, 08:23 — ИА Регнум. В случае передачи Украине ядерного оружия России нужно будет наносить превентивный удар, заявил 26 мая заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

В ходе разговора с журналистами во время визита во Вьетнам Медведев не исключил, что в текущей ситуации «и самолёты киевскому режиму вполне дадут» и, более того, может, и ядерное оружие дадут.

«Но тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — заявил Медведев.

Зампредседателя Совбеза добавил, что англосаксы до сих пор этого не осознают и думают, что до этого не дойдёт.

«Дойдёт, при определённых условиях», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая заместитель председателя Совета безопасности России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в столицу Вьетнама. Он обсудил с представителями руководства Вьетнама ситуацию вокруг Украины и вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ранее Медведев заявил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу действующей власти.