Белгород, 26 мая, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 6:30 по местному времени 26 мая начали обстрел Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, жертв и пострадавших нет, но не обошлось без повреждений. Так, в четырех частных домовладениях Грайворона разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Также окна выбиты в одном магазине, посечён осколками снаряда один автомобиль, газопровод и линия электропередачи.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Последствия взрыва в поселке Октябрьский Белгородского района после атаки беспилотника

В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании дома культуры, а также нанесено повреждение ограждению магазина и ближайшим постройкам. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам, пояснил Вячеслав Гладков.

По его словам, ночью обстрелам ВСУ подверглись Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский, повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечен забор и выбиты окна.

Накануне, 25 мая, над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит БПЛА на подлёте к городу. За 24 мая Белгородский район был обстрелян 16 раз. Не менее 500 домов повреждены в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области. В пунктах временного размещения находятся 230 жителей Грайворонского городского округа.

О проникновении диверсионной группы ВСУ в Белгородскую область стало известно днём 22 мая. Ранения получили 13 мирных граждан, погиб житель села Козинка.