Шольц заявил о желании провести телефонный разговор с Путиным
Берлин, 26 мая, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц со временем намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.
По его словам, уже прошло достаточно много времени с момента последнего разговора с российским лидером.
«Я собираюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — заявил Шольц.
На вопрос о возможной смене власти в России Шольц отметил, что и «в грош не ставит такие спекулятивные вопросы».
«В конечном итоге должно быть [заключено] соглашение между властями в Москве и Киеве», — заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года.
По словам самого Шольца, Германия будет предоставлять Украине «оборонительное» вооружение в виде систем ПВО и артиллерии. Так он ответил на вопрос о возможности поставок в Киев истребителей.