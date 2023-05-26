Берлин, 26 мая, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц со временем намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, уже прошло достаточно много времени с момента последнего разговора с российским лидером.

«Я собираюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — заявил Шольц.

На вопрос о возможной смене власти в России Шольц отметил, что и «в грош не ставит такие спекулятивные вопросы».

«В конечном итоге должно быть [заключено] соглашение между властями в Москве и Киеве», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года.

По словам самого Шольца, Германия будет предоставлять Украине «оборонительное» вооружение в виде систем ПВО и артиллерии. Так он ответил на вопрос о возможности поставок в Киев истребителей.