Москва, 26 мая, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что руководство республики рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

23 мая в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным с главой республики Сербской Милорадом Додиком. На них было рассмотрено в том числе сотрудничество в сфере энергетики.

Додик отметил, что в ходе этой встречи было оговорено, что стоимость поставляемого в республику российского газа остается прежней.

«По вопросу финансирования рассматриваются различные способы и возможности оплаты», — приводит его слова РИА Новости.

Он также ответил утвердительно на вопрос, рассматривается ли среди этих возможностей оплата в рублях.

«Да, конечно», — ответил он, добавив, что в Республике Сербской уважают российскую сторону и будут уважать её требования.

Как передавало ИА Регнум, президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия, которая упорно требовала получения гарантий безопасности, была в итоге вынуждена начать спецоперацию на Украине. Додик пожелал скорейшего окончания конфликта на Украине.

Глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что Российская Федерация, в отличие от западных стран, никогда не ставила никаких условий Республике Сербской, при этом Запад сейчас пытается оказать давление на руководство республики из-за того, что энтитет не позволяет Боснии и Герцеговине присоединиться к антироссийским санкциям.