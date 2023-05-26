Луганск, 26 мая, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Киевская армия из-за плохих погодных условий не может своевременно поставлять провизию и боеприпасы в зону спецоперации своим войскам в Донбассе. Об этом РИА Новости рассказал эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Mil.gov.ua Украинские танки

Проливные дожди идут уже двое суток, размыли многие участки грунтовых дорог, по которым перемещались украинские боевики. Из-за дождя также нет возможности использовать в полной мере беспилотник.

По словам Марочко, несвоевременная эвакуация раненых с поля боя привела к росту умерших.

Как сообщало ИА Регнум, российская авиация нанесёт массированный ракетный удар по территории Украины. Авиацию ВС РФ в небе зафиксировала вражеская разведка.