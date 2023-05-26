Астана, 26 мая, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Казахстан не планирует создавать какие-либо союзные государства или вступать в них, заявил пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Глава республики Касым-Жомарт Токаев 25 мая принял в Москве участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума, на котором он заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза разных уровней интеграции. Так, президент Казахстана обратил внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии.

«Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — написал Желдибай в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании, заявил, что странам ЕАЭС под силу создать один из полновесных и ответственных центров принятия решений нового многополярного мира.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, отметил, что Астана готова создать условия для развития республики в качестве центра евразийской промышленной кооперации.