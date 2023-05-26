Краснодар, 26 мая, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил население сохранять спокойствие и использовать только проверенные источники информации. Так в своём Telegram-канале глава региона прокомментировал многочисленные сообщения жителей об атаке дронами города и прозвучавшем взрыве.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

Кондратьев добавил, что на улице Морской, где произошёл хлопок, работают правоохранители и экстренные службы. По его поручению туда приехал и мэр города Евгений Наумов.

Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, власти Краснодара, где по многочисленным сообщениям жителей дроны атаковали город и произошло минимум два взрыва, заявили, что на улице Морской 54/2 раздался хлопок.

Очевидцы распространяют в соцсетях видео летающих в небе над городом беспилотников. Местные жители рассказали минимум о двух прогремевших взрывах, перед которыми люди слышали и видели в небе дроны.