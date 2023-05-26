Краснодарские власти подтвердили повреждения после взрыва в городе
Оперштаб сообщил в Telegram-канале о хлопке в центре Краснодара, пострадавших нет
Краснодар, 26 мая, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о повреждении здания и окон после взрыва в столице рано утром, 26 мая. По информации из городской Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), речь идёт о хлопке в районе здания на ул. Морской, 54/2.
Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали повреждение кровли здания и окон. В свою очередь, глава Краснодара Евгений Наумов, находясь на улице Морской, через Telegram-канал подтвердил повреждение не только офисного здания, но и кровли ближайшего жилого дома. «В пятиэтажке на Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна», — пояснил он, обнародовав фотографии с места событий.
Обстоятельства произошедшего устанавливают экстренные службы. Причина ЧП пока не обнародована, но за мгновение до взрыва жители Краснодара сняли на видео полет беспилотника, атаковавшего город.
Как сообщало ИА Регнум, по данным оперштаба Красноярского края, хлопок произошёл в 04:17 по местному времени. В здании, по которому, по предварительной версии, был нанесён удар с беспилотника, располагается клиентский сервис компании МТС. Местные жители сообщили, что после взрыва пострадала вышка сотовой связи. Telegram-канал Shot написал, что краснодарцы рассказали минимум о двух прогремевших взрывах. По предварительной информации, в Краснодаре сработала система ПВО.
В ночь на 25 мая в Краснодаре случился ещё один взрыв. Речь идет о хлопке бытового газа на пятом этаже дома на улице Клинической. Площадь составила 150 кв. метров, огонь потушили полностью. Эвакуировано 56 жильцов, жертв нет, ожоги получила одна женщина.