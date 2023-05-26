Краснодар, 26 мая, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о повреждении здания и окон после взрыва в столице рано утром, 26 мая. По информации из городской Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), речь идёт о хлопке в районе здания на ул. Морской, 54/2.

Telegram-канал глава Краснодара Евгения Наумова Краснодар. Последствия взрыва на ул. Морской, 54/2

Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали повреждение кровли здания и окон. В свою очередь, глава Краснодара Евгений Наумов, находясь на улице Морской, через Telegram-канал подтвердил повреждение не только офисного здания, но и кровли ближайшего жилого дома. «В пятиэтажке на Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна», — пояснил он, обнародовав фотографии с места событий.

Telegram-канал глава Краснодара Евгения Наумова Чиновники Краснодара на месте ЧП со взрывом на ул. Морской, 54/2

Telegram-канал глава Краснодара Евгения Наумова Краснодар. На улице Гаражная, 77/1 взрывом частично повыбивало окна

Обстоятельства произошедшего устанавливают экстренные службы. Причина ЧП пока не обнародована, но за мгновение до взрыва жители Краснодара сняли на видео полет беспилотника, атаковавшего город.

Telegram-канал глава Краснодара Евгения Наумова Краснодар. Последствия взрыва на ул. Гаражной, 77/1

Как сообщало ИА Регнум, по данным оперштаба Красноярского края, хлопок произошёл в 04:17 по местному времени. В здании, по которому, по предварительной версии, был нанесён удар с беспилотника, располагается клиентский сервис компании МТС. Местные жители сообщили, что после взрыва пострадала вышка сотовой связи. Telegram-канал Shot написал, что краснодарцы рассказали минимум о двух прогремевших взрывах. По предварительной информации, в Краснодаре сработала система ПВО.

В ночь на 25 мая в Краснодаре случился ещё один взрыв. Речь идет о хлопке бытового газа на пятом этаже дома на улице Клинической. Площадь составила 150 кв. метров, огонь потушили полностью. Эвакуировано 56 жильцов, жертв нет, ожоги получила одна женщина.