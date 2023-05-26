Москва, 26 мая, 2023, 07:38 — ИА Регнум. В ходе боевой работы экипажей танков Т-90 Южного военного округа в зоне спецоперации уничтожена рота украинских военных, сообщили 25 мая «Известия».

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк Т-90

Новые боевые машины российские танкисты получили недавно. Огонь по противнику ведётся с закрытых позиций. Роту ВСУ сожгли три российских танка, рассказал командир одного из экипажей с позывным Лебедь.

Огневые позиции российских бойцов надёжно замаскированы, обнаружить их можно лишь по характерному звуку.

Военный с позывным Эверест отметил, что машины существенно отличаются от других. У Т-90 новый панорамный прицел, можно управлять зенитной установкой дистанционно. Усовершенствована система защиты, добавил танкист.

Как сообщало ИА Регнум, современные российские основные боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/C/M и Т-80БВМ не уступают по характеристикам немецким, британским и американским аналогам. У России, помимо собственных танков, способных поразить немецкую технику, имеются противотанковые управляемые ракеты и противотанковые мины. Современные танки поколения 3+ обладают меньшим весом, высокой манёвренностью и скорострельностью, повышенной дальностью ведения боя.