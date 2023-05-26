Москва, 26 мая, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Актёр Михаил Мамаев, известный по роли в фильме «Виват, гардемарины!», рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о целях своего пребывания в зоне спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он признался, что в конце 2022 года стал военным корреспондентом и собирает материал для съёмок.

«Я бываю в местах, где без оружия опасно находиться. Я не понимал, как живой человек в самолете бомбит матерей с детьми, людей идущих на работу. Людям на той стороне не важен человек. Им важна земля, которую нужно отвоевать», — добавил артист.

Мамаев в передаче «Жизнь и судьба» рассказал о девочке Кате, мечтавшей стать балериной, но она попала под обстрел вместе с педагогом и бабушкой, все трое погибли.

Актёр родился в военной семье и сам является офицером запаса. Ещё до начала спецоперации, в 2014 году, он поддержал Донбасс и удалил из соцсетей знакомых, осудивших действия российского правительства.

Мамаев считает важным информировать людей о происходящем на передовой, он работает над созданием документальных фильмов в зоне спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил артистам, поддерживающим киевский режим, покинуть Россию. Если они осознают свою вину за критику спецоперации, то им следует извиниться, поехав в зону боевых действий и выступить с концертами, творческими вечерами перед российскими военными.