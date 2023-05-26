Белгород, 26 мая, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 26 мая сообщил об очередном обстреле ВСУ Грайворона.

ИА REGNUM В Белгороде работает ПВО

Подробностей пока нет.

Гладков добавил, что минувшая ночь в регионе «прошла достаточно спокойно».

«Да, были обстрелы: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа», — сказал губернатор и добавил, что обошлось без жертв и пострадавших.

Вячеслав Гладков заверил, что начнётся подомовой обход. Восстановление и ремонты затягивать не будут.

Как сообщало ИА Регнум, очередное взрывное устройство сброшено с беспилотника ВСУ в Белгородской области. Бомба упала в посёлке Октябрьский, повредив административное здание.