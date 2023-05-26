Тель-Авив, Израиль, 26 мая, 2023, 07:02 — ИА Регнум. В Тель-Авиве после долгого лечения последствий анорексии 25 мая скончалась модель Карин Боуман. Ей было 35 лет. О смерти представительницы семьи из мира моды (четыре сестры умершей были моделями) сообщил Ynet.

Wp.libertatea.ro Анорексия

Модельным делом Карин Боуман начала заниматься в юности и уже к 22 годам достигла определённых успехов. В 20 лет девушка заняла второе место на национальном молодежном конкурсе красоты.

Вместе с тем, добиваясь идеальных форм, модель получила диагноз «нарушение пищевого поведения».

Перед смертью её вес составлял всего 23 кг, она сильно постарела, развилась сильная пневмония, женщину подключили к ИВЛ.

Как сообщало ИА Регнум, системы виртуальной реальности могут помочь при лечении анорексии, рассказали психологи из Барселонского университета в Испании. Свое исследование они опубликовали в журнале Frontiers in Robotics and AI.