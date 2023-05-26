Минск, 26 мая, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Москва и Минск согласовывают общую концепцию безопасности, сообщил РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

Концепция обсуждается на уровне Советов безопасности России и Белоруссии, конкретных сроков реализации пока нет, добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля 2023 года президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства заявил о начале подготовки Концепции безопасности Союзного государства.

Проект концепции планируется обсуждать на дискуссионных площадках, на уровне государственных органов в обеих странах.

Путин попросил Совет безопасности России отработать все вопросы сотрудничества с Минском в сфере обороны и безопасности, а также продлить все договорённости.