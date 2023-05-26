Москва, 26 мая, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России ранним утром 26 мая нанесли мощный комбинированный удар по объектам ВСУ. Об этом 26 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний бомбардировщик Ту-95

Стратегические бомбардировщики подняты с авиабаз в Энгельсе и Мурманской области.

«Ту-95 с базы Оленья идут к ракетному пусковому рубежу, также в воздух поднялись «стратеги» с базы Энгельс», — написали военкоры.

Прилёты «Герани» уже зафиксированы в Полтавской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 25 мая российская авиация работала по позициям ВСУ в Запорожской области. Планирующими бомбами наносились удары по складам и ангарам с вооружением ВСУ в Ореховском районе и в самом городе. Также военные отработали в Пологовском районе и в пригороде Запорожья.

Российские артиллеристы группировки «Запад» сорвали попытки украинской армии провести ротации подразделений на купянском направлении.