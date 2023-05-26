ВС РФ нанесли мощный удар по противнику на двух направлениях
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов, БПЛА, автомобили и разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Донецк, 26 мая, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Российская группировка сил «Восток» нанесла мощный удар по позициям противника в двух направлениях. Об успешной работе ВС РФ рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Так, вскрыта и миномётным огнём уничтожена разведгруппа противника. В районе Новополя ликвидирован склад боеприпасов. Из артиллерийских установок «Акация» подбито два автомобиля с боевиками в районе Великой Новоселки.
«Расчётом зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» сбит беспилотник «Стрепет», — сказал Гордеев.
Помимо южнодонецкого направления, российские бойцы на запорожском направлении сорвали усиление передовых позиций 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоандреевки. Залповым огнём уничтожены два бронеавтомобиля и живая сила противника.
«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыт и артиллерийским огнем уничтожен минометный расчёт в районе Гуляйполя», — добавил офицер.
Как сообщало ИА Регнум, российские артиллеристы сорвали попытки украинской армии провести ротации подразделений на купянском направлении.
В районе населённого пункта Кучеровка поражена гаубица противника Д-20 и сорваны четыре попытки ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 1-й танковой армии.