Москва, 26 мая, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Российские артиллеристы сорвали попытки украинской армии провести ротации подразделений на купянском направлении, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Ярослав Якимкин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Мста-С»

В районе Кучеровки по противнику был нанесён удар из самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Была уничтожена гаубица ВСУ Д-20. Также удалось сорвать четыре попытки ротации вражеских подразделений.

Ракетно-бомбовые удары нанесла авиация группировки по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделения территориальной обороны.

Огнём из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» сбиты три беспилотника ВСУ самолётного типа, заключил Якимкин.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 25 на 26 мая российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Воздушная тревога была объявлена на территории всей страны.

Бывший подполковник армии США, редактор 19FortyFive Дэниел Дэвис написал в своей статье, что ситуация на Украине смещается в сторону России, независимо от того, насколько это нравится или не нравится Западу.