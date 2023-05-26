Краснодар, 26 мая, 2023, 05:33 — ИА Регнум. В Краснодаре в ночь на пятницу 26 мая произошли минимум два взрыва. Очевидцы распространяют в соцсетях видео, летающих в небе над городом беспилотников.

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Telegram-канал Shot написал, что местные жители рассказали минимум о двух прогремевших взрывах, перед которыми люди слышали и видели в небе дроны.

Telegram-канал Shot Последствия атаки дронов в Краснодаре

По предварительной информации, в Краснодаре сработала система ПВО.

Очевидцы также рассказали, что от взрыва пострадала вышка сотового оператора.

Telegram-канал Shot Последствия атаки дронов в Краснодаре

Как сообщало ИА Регнум, очередное взрывное устройство было сброшено с беспилотника ВСУ 25 мая в Белгородской области. Бомба упала в посёлке Октябрьский.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) началось несколько дней назад.