Москва, 26 мая, 2023, 05:04 — ИА Регнум. В России пока не намерены увеличивать число обязательных предметов единого госэкзамена (ЕГЭ), сообщил ТАСС заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, добавив, что обсуждения на эту тему ведутся.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

По словам представителя надзорного ведомства, не всегда будет правильным стимулировать интерес к предмету через экзамен.

«Мы пока придерживаемся такой позиции, что русский язык и математика как базовые предметы, всё остальное пока скорее нет, но находится в поле дискуссии», — отметил Круглинский.

Основной этап ЕГЭ стартует в России 26 мая. Всего экзамены предстоит сдать 700 тыс. человек, из которых около 620 тыс. являются выпускниками 2023 года. В первый день 150 тыс. ребят сдадут географию, химию и литературу.

Экзаменоваться по профильной математике будут почти 45% выпускников. ЕГЭ по обязательным предметам пройдут 29–30 мая (русский язык) и 1–2 июня (математика).

Среди выпускников 11 классов наиболее популярными предметами по выбору являются обществознание, информатика и биология.

Как сообщало ИА Регнум, в экзаменационные материалы ЕГЭ по географии в 2023 году включены контурные карты России с вернувшимися в её состав в 2022 году регионами.

В ближайшее время формат проведения единого госэкзамена не изменится. Переводить его в компьютерный формат пока не планируется, за исключением для тех, кто выбрал информатику.