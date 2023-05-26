В Киеве, городах и областях Украины прогремела серия взрывов

Киев, 26 мая, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Серия мощных взрывов прогремела в городах и областях Украины в ночь на пятницу 26 мая. СМИ и Telegram-каналы сообщили о многочисленных ракетных атаках ВС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации агентства УНИАН, взрывы прозвучали в Киеве, Киевской области, Днепропетровске, Харькове, Харьковской области, Кривом Роге.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о четырёх взрывах в Днепре.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинские военные охотятся за ударившей по их опорным пунктам российской огнемётной системой «Солнцепёк».

После полуночи 26 мая ВСУ нанесли ракетные удары по Донецку и Горловке.

До утра 26 мая российская авиация нанесёт массированный ракетный удар по территории Украины. Авиацию ВС РФ в небе зафиксировала вражеская разведка, сообщили авторы Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».