Токио, 26 мая, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Власти Японии приняли решение расширить антироссийские санкции и заморозить активы почти 20 физических лиц и 78 компаний. Также в японский список включены представители командования ВС РФ, чиновники и прокуроры из Донецкой и Луганской Народных Республик, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об очередных рестрикциях стало известно из обнародованного 26 мая бюллетеня на сайте правительственных документов страны.

Margouyab Япония

Таким образом, под санкции попал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский и командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова и другие.

Кроме того, Япония запретила экспорт для Фонда перспективных исследований (ФПИ), Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, ВНИИ «Сигнал» и других организаций.

Санкции начнут действовать со 2 июня.

Как сообщало ИА Регнум, Запад будет и впредь усиливать санкции против России и в особенности будет следить, чтобы не было их обхода, заявил 25 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц.

в Евросоюзе обсуждают 11-й пакет санкций против России. В частности, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в него войдут меры противодействия обходу действующих ограничений. По её словам, новые санкции ограничат не только транзит товаров двойного назначения через Россию, но и их экспорт в некоторые из стран.

Вместе с тем министры иностранных дел государств — членов Евросоюза 22 мая на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций.