Москва, 26 мая, 2023, 04:33 — ИА Регнум. С 2023/2024 учебного года в школы России вернут серебряные медали, сообщил 25 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Глава ведомства подразумевает, что это будет приятная новость как для родителей, так и для школьников.

«Мы со следующего учебного года вернём серебряные медали», — сказал он.

Отличившимся школьникам вручали золотые и серебряные медали до 2014 года. В настоящее время российским ученикам выдают единую награду «За особые успехи в учении».

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуму внесён проект о внесении поправок в закон об образовании, предусматривающий введение общественного-полезного труда в школах. Авторы документа считают, что урок труда должен формировать простые навыки, которые позднее пригодятся ребятам в быту, в семье, профессии.