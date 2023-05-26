Вашингтон, 26 мая, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Ситуация на Украине смещается в сторону России, независимо от того, насколько это нравится или не нравится Западу. При этом киевская власть сталкивается с дилеммой: продолжать сейчас противостояние или сохранить силы для летнего наступления российской армии? Ведь война на Украине теперь идёт по пути России, которая добилась тактических и оперативных улучшений. Об этом написал бывший подполковник армии США, редактор 19FortyFive Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Эксперт считает, что США в этом случае должны избежать соблазна «удвоить ставку» на поддержку проигрыша Киева и сделать всё, чтобы быстро завершить конфликт, максимально сохранив будущую безопасность американцев.

«Игнорирование этих реалий может привести Украину к ещё большим потерям», — считает Дэвис.

Военный отметил, что Украина с начала СВО потерпела четыре крупных поражения в боях за города Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Артёмовск. И на Западе, недооценивая Россию, не заметили перелома в военных действиях и роста профессионализма российской армии.

«В настоящее время для Украины нет вероятного пути достижения военной победы. Продолжение борьбы в этой надежде может превратно привести к тому, что они потеряют ещё больше территории», — заключил Дэниел Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, на десятилетия может растянуться конфликт на Украине, если не уничтожить нацистскую природу действующей власти. Об этом в ходе визита во Вьетнам заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик считает, что конфликты будут возникать снова и снова.