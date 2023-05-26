На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

Киев, 26 мая, 2023, 04:03 — ИА Регнум. В ночь на 26 мая на Украине объявлена воздушная тревога. По данным украинских изданий, взрывы слышны в Днепропетровской, Харьковской и других областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным официального ресурса оповещения граждан, по состоянию на 03:02 (мск) воздушная тревога звучала в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях, а также в Киеве. Получасом до этого звуки сирен появились в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. С полуночи предупреждения были объявлены в Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях.

Подробности взрывов не приводятся.

Позже воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, до утра 26 мая российская авиация нанесёт массированный ракетный удар по Украине. Экипажи самолётов Ту-22 вылетели с аэродромов: Моздок, Астрахань, Шайковка, Сольцы, а также Ту-95/160 с военных баз Рязани и Энгельс.