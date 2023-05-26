Ханой, 26 мая, 2023, 03:53 — ИА Регнум. На десятилетия может растянуться конфликт на Украине, если не уничтожить нацистскую природу действующей власти. Об этом в ходе визита во Вьетнам заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он предположил, что конфликт на Украине сохранится надолго.

«Это всё на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая заместитель председателя Совета безопасности России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в столицу Вьетнама. Он обсудил с представителями руководства Вьетнама ситуацию вокруг Украины и вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.