Хельсинки, 26 мая, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций «негативно скажется на уровне доверия» между странами. Своими опасениями с изданием Helsingin Sanomat поделился финский бригадный генерал Сами Нурми.

Chris Brown Военнослужащие Финляндии

Отмечается, что Москва предупредила Хельсинки о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке. Ранее они были прекращены из-за пандемии, после начала СВО также не проводились.

Нурми пояснил, что на «соглашении основывалось доверие», и встречи имели большое значение.

«После встречи телефонные переговоры проводить легче», — добавил генерал, выразив при этом надежду, что «мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто».

Как сообщало ИА Регнум, некогда тесное сотрудничество России и Финляндии почти полностью свелось к нулю.

Торгово-экономические контакты были сведены к минимуму ещё в 2022 году, в том числе из-за присоединения к нелегитимным санкциям Евросоюза. Убытки финских компаний от ухода из России превышают 4 млрд евро.