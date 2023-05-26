В Финляндии испугались решения Москвы не проводить «военные встречи»
Финский генерал Нурми обеспокоен выходом России из соглашения о визитах по военной оценке
Хельсинки, 26 мая, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций «негативно скажется на уровне доверия» между странами. Своими опасениями с изданием Helsingin Sanomat поделился финский бригадный генерал Сами Нурми.
Отмечается, что Москва предупредила Хельсинки о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке. Ранее они были прекращены из-за пандемии, после начала СВО также не проводились.
Нурми пояснил, что на «соглашении основывалось доверие», и встречи имели большое значение.
«После встречи телефонные переговоры проводить легче», — добавил генерал, выразив при этом надежду, что «мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто».
Как сообщало ИА Регнум, некогда тесное сотрудничество России и Финляндии почти полностью свелось к нулю.
Торгово-экономические контакты были сведены к минимуму ещё в 2022 году, в том числе из-за присоединения к нелегитимным санкциям Евросоюза. Убытки финских компаний от ухода из России превышают 4 млрд евро.