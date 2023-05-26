Ханой, 26 мая, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Для России главное, чтобы на предстоящих в 2024 году выборах президента США не выбрали «парня с деменцией», а американцы могут это сделать. Об этом в интервью журналистам в ходе визита во Вьетнам заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп «хороший парень, но трусоват».

Говоря о предстоящих выборах в США и российско-американских отношениях Медведев отметил, что РФ всегда было легче работать с республиканцами.

Как сообщало ИА Регнум, республиканец Рон Десантис претендует на пост главы Белого дома вместе с однопартийцем экс-президентом США Дональдом Трампом. По мнению экспертов, оба политика являются основными соперниками в выборах.

Оговорку допустил президент США Джозеф Байден и призвал не дать выиграть президентские выборы экс-главе Белого дома Бараку Обаме, который является его соратником по Демократической партии.