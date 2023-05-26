Мадрид, 26 мая, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Визит в Китай российской делегации во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным опровергла распространённое в США и Европе мнение об экономическом поглощении России, говорится в материале испанской газеты Público.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В издании отметили неслучайный выбор даты поездки, которая состоялась после завершившегося в Хиросиме саммита G7. Мишустин во время визита подчёркивал беспрецедентное партнёрство и новый уровень развития российско-китайских отношений. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин предложил премьер-министру РФ поддержку в вопросах, которые касаются коренных интересов двух стран.

Отказ Пекина осудить украинский конфликт раньше вызывал в Европе и США беспокойство, теперь сильная поддержка России со стороны Китая вызывает тревогу, написал автор.

В статье говорится, что Китай старается минимизировать ограничения против России, разочаровать западных лидеров постоянным увеличением закупок российских углеводородов и сырья.

В КНР пригласили попавших под западные санкции представителей ряда российских секторов экономики, это явно сигнализирует, что в Пекине не учитывают навязанные Европой и США международные правила, говорится в заключении материала.

Как сообщало ИА Регнум, всестороннее сотрудничество Москвы и Пекина заставляет Запад всё больше нервничать. В итоге союз двух держав окажется настоящим геополитическим кошмаром для Вашингтона, считают в Китае. Помехи, создаваемые странами Запада, не в состоянии помешать стратегическому партнёрству РФ и КНР.

Российская делегация приехала в Пекин 23 мая. В ходе визита глава правительства РФ Михаил Мишустин посетил Университет Цинхуа, принял участие в российско-китайских переговорах и встретился с премьером государственного совета КНР Ли Цяном, а также председателем КНР Си Цзиньпином.