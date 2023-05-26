На Украине воздушная тревога взвыла в семи областях

Киев, 26 мая, 2023, 03:07 — ИА Регнум. На Украине в семи областях в ночь на пятницу 26 мая воздушную тревогу объявили в семи областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса оповещения граждан, сирены взвыли в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях воздушная тревога объявлена с 00:00 26 мая.

Как сообщало ИА Регнум, после полуночи 26 мая ВСУ нанесли ракетные удары по Донецку и Горловке.

Политолог и американский правозащитник Аджаму Барака считает, что украинский лидер Владимир Зеленский боится возвращаться в Киев после атаки дронов на резиденцию российского президента в Кремле Владимира Путина 3 мая.