Лондон, 26 мая, 2023, 02:56 — ИА Регнум. В Великобритании определились с условием возвращения России её замороженных активов. Для этого Москва должна компенсировать Киеву причинённый ущерб, написала The Guardian со ссылкой на британских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Авторы утверждают, что Британия и члены Евросоюза пока не приняли никакого решения. Некоторые депутаты правящей Консервативной партии, представители оппозиционной Лейбористской партии и правительство Украины призывают к полной конфискации российских активов в Великобритании и передачу средств напрямую Украине.

В качестве альтернативы на Западе рассматривают возможность удержания активов РФ до тех пор, пока не будут выплачены компенсации Украине. Этот вариант менее рискованный с юридической точки зрения. Однако в Великобритании опасаются паралича международной финансовой системы и контрмер в отношении Лондона, написала газета.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе 24 мая рассмотрели возможность передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов на 196,6 млрд евро. Часть чиновников полагает, что это можно сделать с российскими активами, которые заморожены в европейском Клирстриме.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов считает, что изъятые Евросоюзом российские госактивы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами.