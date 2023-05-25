В Британии рассматривают возможность возврата замороженных активов России
Guardian: Лондон без компенсаций Киеву не вернёт России замороженные активы
Лондон, 26 мая, 2023, 02:56 — ИА Регнум. В Великобритании определились с условием возвращения России её замороженных активов. Для этого Москва должна компенсировать Киеву причинённый ущерб, написала The Guardian со ссылкой на британских чиновников.
Авторы утверждают, что Британия и члены Евросоюза пока не приняли никакого решения. Некоторые депутаты правящей Консервативной партии, представители оппозиционной Лейбористской партии и правительство Украины призывают к полной конфискации российских активов в Великобритании и передачу средств напрямую Украине.
В качестве альтернативы на Западе рассматривают возможность удержания активов РФ до тех пор, пока не будут выплачены компенсации Украине. Этот вариант менее рискованный с юридической точки зрения. Однако в Великобритании опасаются паралича международной финансовой системы и контрмер в отношении Лондона, написала газета.
Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе 24 мая рассмотрели возможность передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов на 196,6 млрд евро. Часть чиновников полагает, что это можно сделать с российскими активами, которые заморожены в европейском Клирстриме.
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов считает, что изъятые Евросоюзом российские госактивы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами.