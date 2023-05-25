Москва, 26 мая, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Украинские военные охотятся за ударившей по их опорным пунктам российской огнемётной системой «Солнцепёк». Об этом рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Солцепек»

Отмечается, что «Солнцепёк», имеющийся на вооружении российской армии, для ВСУ один из самых страшных видов боевой техники. Боевики хотят его заполучить.

«Они за ней охотятся, но, насколько известно, эта охота успеха не принесла», — сказал Дандыкин изданию «Лента. ру».

Как сообщало ИА Регнум, «Солнцепёк» поразил взводные опорные пункты 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике.

В начале апреля 2023 года передача ТОС-1А «Солнцепёк» состоялась в Саратовской области, в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

ТОС-1А «Солнцепёк» — самое мощное неядерное оружие ближнего боя: 220-мм боеприпас системы создаёт в месте падения облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его.