Москва, 26 мая, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, как в скором времени может исчезнуть Украина.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Это будет зависеть от того, по какому пути пойдёт процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Медведева, таких путей три. Во-первых, это касается медленной эрозии государственности Украины с постепенной утратой суверенитета. Другой путь — моментальный коллапс Украины с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности.

После этого Медведев видит три варианта развития событий. Первый предусматривает переход под контроль некоторых государств Евросоюза западных областей Украины. При этом сохранится «ничейная» территория между Россией и перешедшими под суверенитет европейских стран землями. Затем данная территория захочет вступить в НАТО и Евросоюз, что приведёт к возобновлению вооружённого конфликта.

Второй вариант представляет собой исчезновение Украины по окончании спецоперации в процессе её раздела между Россией и Европой. В одной из европейских стран сформируется украинское правительство в изгнании. Конфликт завершается гарантиями о его не возобновлении в ближайшее время. Однако сохранится террористическая активность украинских нацистов, рассредоточенных в Европе.

Третий возможный сценарий противоположен первому. Западная часть Украины отходит к европейским странам, а центральные и другие бесхозяйственные области вступают в Россию. Другого развития ситуации нет, даже если Запад не хочет это признавать.

«Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты рассмотрели возможность разделения Украины по «корейскому сценарию». Противниками этого будут Великобритания, претендующая на покровительство Киеву, и пока не настроена на компромисс. В рамках ЕС — страны Прибалтики и Польша. Поляки заинтересованы в полном контроле над Украиной.