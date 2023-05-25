Вашингтон, 26 мая, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Ожидаемые Украиной поставки американских истребителей F-16 не станут чудо-оружием для ВСУ и окажутся дороже снарядов и тяжелой техники. Своё мнение председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли озвучил изданию Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

Генерал отметил, что российская армия имеет на вооружении тысячи истребителей четвертого поколения, и если Киев собирается противостоять ВС РФ в воздухе, то для этого необходимо значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений.

«Проанализировав затраты, самым разумным является именно то, что мы уже делали — доставка большого количества средств ПВО для прикрытия и недопущения доминирования русских в небе», — дал совет Милли.

Военный добавил, что на войне не существует «чудо-оружия, F-16 также им не является».

Как сообщало ИА Регнум, поставки истребителей F-16 никак не смогут повлиять на обстановку на территории Украины, которая сложилась в пользу России после освобождения российскими бойцами Артёмовска. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

У России теперь есть возможность, переместившись за Артёмовск, занять остальную часть Украины в верховьях реки.