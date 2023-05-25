Генерал США разрушил надежды Киева на американское чудо-оружие F-16
Генерал США Милли: истребители F-16 будут стоить дорого и не станут для Украины чудо-оружием
Вашингтон, 26 мая, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Ожидаемые Украиной поставки американских истребителей F-16 не станут чудо-оружием для ВСУ и окажутся дороже снарядов и тяжелой техники. Своё мнение председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли озвучил изданию Politico.
Генерал отметил, что российская армия имеет на вооружении тысячи истребителей четвертого поколения, и если Киев собирается противостоять ВС РФ в воздухе, то для этого необходимо значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений.
«Проанализировав затраты, самым разумным является именно то, что мы уже делали — доставка большого количества средств ПВО для прикрытия и недопущения доминирования русских в небе», — дал совет Милли.
Военный добавил, что на войне не существует «чудо-оружия, F-16 также им не является».
Как сообщало ИА Регнум, поставки истребителей F-16 никак не смогут повлиять на обстановку на территории Украины, которая сложилась в пользу России после освобождения российскими бойцами Артёмовска. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
У России теперь есть возможность, переместившись за Артёмовск, занять остальную часть Украины в верховьях реки.