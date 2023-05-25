Находка, Приморский край, 26 мая, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Множественные травмы получил парапланерист после падения на склон горы Брат в Приморском крае, сообщило управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа.

Параплан

Отмечается, что в результате происшествия пострадал 36-летний мужчина.

О падении парапланериста стало известно вечером, 24 мая. Спасателям потребовалось около часа, чтобы найти и добраться до пострадавшего. Мужчине оказали на месте первую помощь, а затем на носилках доставили к подножию сопки. Позже его госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года на Камчатке разбился мотопараплан — погибли два человека. Совершавший прогулочный полёт параплан упал в полях в районе с посёлком Заозерный. По факту происшествия возбудили уголовное дело.