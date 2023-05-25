Берн, 26 мая, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Американская певица Тина Тёрнер, которая 24 мая скончалась в возрасте 83 лет, может быть кремирована, сообщило издание 247 news agency.

Les Zg Тина Тёрнер

Известно, что Тёрнер родилась в семье баптистского священника, в середине 1970-х она приняла буддизм.

В некоторых интервью певица утверждала, что её вероисповедание помогло ей познать свой внутренний мир и выйти из токсичных отношений.

Церемония прощания с известной исполнительницей будет частной. На похороны придут только члены семьи и близкие друзья певицы.

Как сообщало ИА Регнум, Тина Тёрнер умерла после продолжительной болезни в своём доме в Швейцарии. В 1978 году у певицы диагностировали гипертонию. В 2013 году она перенесла инсульт. Спустя три года у певицы диагностировали рак кишечника, через год ей сделали операцию по пересадке почки.