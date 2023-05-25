Москва, 26 мая, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Украинский писатель и журналист Ян Таксюр, которого преследовали киевские спецслужбы за критику политики Киева и симпатию к РФ, обвинив в госизмене, прибыл в Россию. Он был в тюрьме и освободился в 2022 году. Таксюр рассказал, что украинская тюрьма стала для него «серьёзным испытанием», а сейчас он испытывает радостное чувство свободы.

Сыва Лариса Николаевна Ян Таксюр

По словам писателя, какое-то время он находился в «криминальной камере», и, несмотря на то что отношение сидельцев к нему было хорошим, сама атмосфера в камере угнетала.

«Сама по себе тюрьма — испытание серьёзное. Болезнь гораздо легче, чем тюрьма. Ты один и не можешь никуда двинуться. Давление в таком плане существовало всегда — это тюремное давление. А сейчас радость, просто обычная человеческая земная радость», — признался в разговоре с РИА Новости Таксюр.

Яну Таксюру 70 лет, ему недавно поставил диагноз «онкология».

Несколько месяцев он провёл в тюрьме. Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за заболевания.

Как сообщало ИА Регнум, Яна Таксюра на Украине преследовали за его православную веру, за то, что был прихожанином храмов УПЦ Московского патриархата.

Журналист 25 мая прибыл в Россию.

Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Он неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.